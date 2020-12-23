Самки зубров из Муромского природного заказника переехали в Мордовский государственный природный заповедник. Разводить редких быков под Муром начали восемнадцать лет назад – тогда в заказник завезли всего двенадцать зубров из Московской и Рязанских областей. А сегодня их поголовье насчитывает сто с лишним особей и чтобы контролировать популяцию, животных решено переселять. Если редких животных станет слишком много, они могут перейти в другие леса, где встретят браконьеров. Всего планируется перевести в новый дом восемнадцать зубров, они начнут новую жизнь в охраняемых природных территориях.