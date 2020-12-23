В Толпуховском сельском поселении Собинского района ключи от новых квартир получили 18 семей, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях. Строительство нового 18-квартирного дома стало возможным благодаря областной субсидии, полученной в рамках подпрограммы «Социальное жилье».С 2014 года в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» построено более 70 социальных домов, что позволило обеспечить квартирами более 2 тысяч человек. На эти цели из бюджета области направлено более 2 миллиардов рублей.До 2025 года финансирование государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Владимирской области» составит порядка 2,4 млрд рублей.