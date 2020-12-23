22 декабря торжественно открыли новый корпус Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи. На строительство и оснащение здания из областного бюджета выделили более 219 миллионов рублей.В двухэтажном корпусе площадью свыше 2300 квадратных метров расположились диагностические и консультационные службы для пациентов с инфекционной патологией. Сюда переехали профильные специалисты из двух старых аварийных зданий на улицах Герцена и Осьмова, а также их коллеги, принимавшие маленьких пациентов во 2-й поликлинике.Здесь смогут проходить диагностику и амбулаторное лечение также люди с другими инфекционными патологиями и иммунодефицитами.В здании созданы изолированные зоны для взрослых, детей и подростков, пациентов с иммунодефицитами, для скрининга на инфекционные заболевания иностранных граждан и мигрантов, диагностический блок лучевой диагностики и чистую зону для персонала.В условиях пандемии здесь в ближайшее время будет организовано обследование по экстренным показаниям пациентов с COVID-19 и подозрением на него.