На новогодние праздники во владимирские госпиталя приедут медики из Башкирии

Медицинские кадры Владимирской области усилят врачи из Башкирского медицинского университета. Всего приедет шестнадцать врачей и десять медсестер, который будут работать в ковидных госпиталях региона. Бригада, в составе которой десять терапевтов, четыре инфекциониста и два анестезиолога-реаниматолога, приедет 23 декабря и проработает до конца новогодних каникул. Врачей сопровождают медсестры-анестезистки. Пригласить во Владимирскую область дополнительных врачей попросили власти региона, и их услышали. Откуда прибудет помощь – в области не выбирали, решение принимала Москва. Напомним, летом во Владимирскую область уже приезжали врачи из Москвы и Подмосковья, работавшие в инфекционных госпиталях. Кстати, глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Владимирскую область в числе четырех регионов, где на сегодняшний день самая проблематичная ситуация с коронавирусом.