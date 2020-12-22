Судогодец на пешеходном переходе сбил подростка

Пятидесятисемилетний житель Судогодского района в начале марта на исправной иномарке ехал по автодороге «Владимир-Муром-Арзамас». Около остановки общественного транспорта «деревня Бараки» водитель KIA SPORTAGE не уступил дорогу семнадцатилетнему юноше и выехал на пешеходный переход. В результате он сбил подростка, который получил серьезные травмы. Медики оценили их как тяжкий вред здоровью. Мужчина вину в совершении данного преступления не признал, однако возместил материальный ущерб потерпевшему и его законному представителю. Сейчас водителю предъявлено обвинение в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, уголовное дело направлено в суд.