Во Владимирской области за 11 миллионов рублей создадут центр, где будут проходить мастер-классы и тренинги для учителей

Во второй половине 2021 года во Владимирской области планируется открытие центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в рамках нацпроекта «Образование». Он станет первым в регионе образовательным учреждением, где будут проходить мастер-классы и тренинги для учителей.

- Новая структура станет подразделением организации, осуществляющей деятельность по образовательным программам дополнительного профобразования на базе Владимирского института развития образования, - сообщает пресс-служба администрации области. - С развитием цифровых технологий учителю необходимы навыки и умения грамотного пользования информационно-коммуникационными сетями и технологиями.

Из федерального бюджета на создание центра планируется направить 10,8 млн рублей. В свою очередь из регионального бюджета будут выделены средства на оплату труда сотрудников, аренду помещения, коммунальные и командировочные расходы.