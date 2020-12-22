Картина из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника будет представлена в Третьяковской галерее

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В 2021 году в Государственной Третьяковской галерее состоится большая монографическая выставка «Роберт Фальк», посвященная творчеству одного из лидеров авангардного объединения «Бубновый валет», знаковой фигуры в художественной жизни страны периода оттепели.

В ней примут участие ведущие московские и региональные музеи, музеи Армении и Чехии, ряд частных коллекций. Собрание Владимиро-Суздальского музея-заповедника будет представлено на выставке полотном Роберта Рафаиловича Фалька «Весна в Крыму» 1938 году. Картина была приобретена в 1985-м в антикварном салоне.

Пейзаж Роберта Фалька «Весна в Крыму» отличается отсутствием характерного для академического искусства композиционного центра. Изображение «расползается» по холсту, как будто стремится выбраться за пределы картинного пространства. Этот сознательный прием художник использует для передачи особого образа пейзажного мотива-настроения.