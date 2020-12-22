За год владимирские сотрудники Росгвардии выезжали по сигналу "тревога" больше 16 тысяч раз

За год сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали и доставили в полицию около 2,5 тысяч человек. По вызову "тревога" они выезжади более 16 тысяч раз.

- Сотрудниками спецподразделений Росгвардии из незаконного оборота в области и на территории Северо-Кавказского региона изъято 8 единиц огнестрельного оружия, свыше 500 штук боеприпасов, более 6 миллионов рублей. Задержано по подозрению в совершении преступлений более 40 человек, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Под контролем сотрудников подразделений лицензионно-разрешительной работы находится свыше 46 тысяч единиц оружия. За нарушения установленных правил оборота оружия изъято 687 единиц оружия и 2907 штук боеприпасов. В подразделения ЛРР жителями Владимирской области добровольно сдано 8 единиц оружия и более 2 тысяч боеприпасов.