Оставленные у обочин машины мешают во Владимире убирать снег

Сотрудники «Центра управления городскими дорогами», занимающиеся расчисткой снега во Владимире, ежедневно сталкиваются неправильной парковкой машин. Водители оставляют автомобили на обочинах, во дворах, где машины мешают качественной работе снегоуборочной техники. Как отмечает заместитель директора муниципального «ЦУГД» Николай Дятлов, повешенные объявления и водоналивные блоки не всегда помогают решить проблему, а розыск владельцев брошенных автомобилей через ГИБДД требует времени. В городской администрации отмечают: уборка снега будет эффективной, если не мешать ей. Напомним, что владимирцы на некачественную уборку улиц могут пожаловаться по телефонам: 47-90-94, 8-960-721-49-49.