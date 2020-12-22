В Гусь-Хрустальном подростки забили до смерти местного жителя

Трех шестнадцатилетних подростков из Гусь-Хрустального обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. По версии следствия, в ночь на 20 июля пьяные подростки, находясь не дома, договорились избить мужчину, который им не нравится. Найдя местного жителя, подростки жестоко избили его - нанесли ему множественные удары руками и ногами по голове и телу. В результате мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой на следующий день скончался в реанимационном отделении Гусь-Хрустальной городской больницы. Подростков задержали. Сейчас расследование уголовного дела завершено, рассматривать его будет Гусь-Хрустальный городской суд.