На развитие спорта во Владимире выделят 249 миллионов рублей

Продолжается обсуждение проекта городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

55 процентов расходных обязательств городского бюджета (5 млрд 417 млн руб.) приходятся на образование. На финансирование социальной политики предусмотрено 614 миллионов рублей, на культуру будет выделено 310 миллионов рублей.

На физкультуру и спорт запланировано выделить 249 миллионов рублей. Из них 178 миллионов будет направлено на обеспечение деятельности учреждений спортивной направленности. 33 миллиона направят на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных спортивных школ и командирование спортсменов для участия в межмуниципальных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях. 18 миллионов снова получит ФК «Торпедо-Владимир», 15 миллионов пойдет на обновление футбольного поля в городском Центральном парке культуры и отдыха и приобретение спецтехники. 5 миллионов рублей зарезервировано на организацию и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.