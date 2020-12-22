Водитель, убивший двух девушек в Покрове, получил семнадцать лет

Трагедия произошла ночью 22 июня прошлого года. Две девушки, одной из которых не было еще и восемнадцати, пошли в ночной клуб, а последний раз их видели садящимися в машину е знакомому. Как установил суд, двадцативосьмилетний гражданин республики Таджикистан в городе Покров Петушинского района подвозил двух девушек, но в машине между ними и водителем вспыхнул конфликт. Обидевшись, мужчина решил убить пассажирок. Приехав в безлюдное место, он задушил жертв проводом, который у него имелся в машине, а потом закопал тела. У каждой из убитых остались дети. Вину убийца признал в полном объеме. Владимирский областной суд назначил С. Мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в исправительного колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.