За год во Владимирской области на пожарах не погибло ни одного ребенка

Областное управление МЧС подвело итоги года. За почти 12 месяцев в регионе произошли 3 чрезвычайные ситуации: две, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, и одна – со сходом цистерн на железной дороге. В результате ЧС пострадали 31 человек, 2 из которых погибли.

Зарегистрировано около 3,5 тысяч пожаров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 16,1% (аналогичный период прошлого года – 4200), при этом погибло 107 человек, что на 7 % больше, чем в 2019 году.

Спасено при пожарах 107 человек. По состоянию на сегодняшний день не допущено гибели при пожарах ни одного ребенка, в прошлом году таких трагических случаев было 8.

В уходящем году в водоемах погибли 18 человек (за аналогичный период прошлого года – 16 человек), в том числе – 3 ребенка. При этом спасено 35 человек.