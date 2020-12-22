Жительница Вязников перевела предоплату ювелиру, после чего тот перестал выходить на связь

Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего уроженца Тамбовской области. Его обвинили в присвоении денег. По данным УМВД по Владимирской области, осенью прошлого года в полицию обратилась жительница Вязниковского района. Она сказала, что заказала изготовление золотой цепочки у мастера, которого нашла в социальных сетях. В качестве предоплаты за заказ женщина перевела 30 000 рублей. Спустя время ювелирное украшение она не получила, а мастер перестал отвечать на звонки.

Сотрудники полиции установили, что мастер находится за пределами Владимирской области. Оперативники задержали его в Москве и доставили в Вязники. Он пояснил, что планировал исполнить заказ, но затем деньги, полученные от потерпевшей, потратил.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Материальный ущерб потерпевшей возмещен.