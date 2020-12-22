Во владимирской научной библиотеке покажут "Сказку о мертвой царевне и семи богатырях"

26 декабря в 16 часов в научной библиотеке пройдет концертная программа по произведению Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», которая входит в цикл передач «Рождественские недели в библиотеке».

В концертной программе принимают участие: Студия академического вокала камерного хора «Распев» под руководством Марии Пономаревой и актриса Владимирского академического областного театра драмы Мария Македонская.

На сцене прозвучат русские народные песни и вокализы, которые подчеркивают красоту русского слова, раскрывают и доносят до слушателей все оттенки невероятно насыщенной палитры чувств героев пушкинской сказки. Профессиональное, вдохновенное, эмоциональное актерское исполнение Марии Македонской погружает маленьких и взрослых слушателей в удивительный волшебный мир сказочной поэзии.

Вход - свободный.