Александровец лишится крупной суммы за незаконное изготовление оружие

Житель Александрова признан виновным в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Как установил суд, осенью 2017 года он в гараже изготовил самодельный одноствольный гладкоствольный короткоствольный неавтоматический однозарядный малокалиберный пистолет под 5,6 миллиметров патрон кольцевого воспламенения, который относится к огнестрельному оружию и пригоден для стрельбы. Также в октябре 2014 года мужчина обнаружил в гараже оставшиеся после смерти его отца 4073 патрона, которые стал хранить сначала в гараже, а потом перенес в квартиру. При этом разрешения на право хранения и ношения оружия и боеприпасов у александровца не было, но сдавать их полиции он не собирался. В июле 2020 года патроны и самодельный пистолет в ходе осмотра места происшествия были изъяты сотрудниками полиции из незаконного владения. Суд признал горожанина виновным, окончательное наказание, с учетом изменений, внесенных судом апелляционной инстанции, составило один год 7 месяцев условно со штрафом в размере 100 000 рублей.