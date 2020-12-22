Во Владимирской область сократилось поголовье скота и птицы

Во Владимирской области в сельскохозяйственных организациях к началу декабря по сравнению с прошлым годом поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1,3% и составило 120,7 тысяч голов, в том числе коров сократилось на 1,0% (50,6 тысяч голов). Также сократилось поголовье овец и коз – на 44,4% (0,9 тысяч голов), птицы – на 6 % (3268,8 тысяч голов). Поголовье свиней увеличилось на 23,2% (0,3 тысяч голов).

За январь-ноябрь на убой выращено 30,4 тысяч тонн скота и птицы, что на 19,1% меньше, чем в этом же периоде прошлого года, получено 361,9 тысяч тонн молока (больше на 4,6%), 510,1 миллионов штук яиц (больше на 5%).

Средний надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях области за 11 месяцев составил 7203 килограмма, что на 260 килограммов больше, чем в январе-ноябре 2019 года. Максимальный надой молока получен в организациях Мурома и Петушинского района (9490 и 9080 килограммов на одну корову соответственно), наименьший надой - в Киржачском и Александровском районах (3189 и 4143 кг соответственно).

Среди соседних регионов Владимирская область занимает 1 место по производству молока, 2-е - по производству мяса, 3-е - по производству яиц – 3-е место.