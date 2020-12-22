Губернатора Владимира Сипягина включили в состав Госсовета

21 декабря был опубликован новый состав Государственного совета Российской Федерации. В состав Госсовета вошли главы регионов, парламентарии, чиновники и представители общественных объединений. Пост председателя занимает Президент РФ.

Таким образом в состав Госсовета вошел и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Помимо него в этом государственном органе будет работать 104 человека. В состав новой структуры вошли также Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, председатели Совета Федерации и Государственной Думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, лидеры думских фракций и полномочные представители Президента в федеральных округах. Кроме того, в Госсовет включены руководитель Администрации Президента Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко и помощник главы государства Игорь Левитин.