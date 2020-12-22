На пожаре во Владимире спасли 7 человек

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

21 декабря около девяти часов вечера в многоквартирном доме Владимира, на улице 2-ой Коллективный проезд произошел пожар.

На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пожар потушили на площади 20 кв. м.

- Пожарным удалось предотвратить угрозу распространения огня на чердачное помещение. Сгорело имущество и внутренняя отделка квартиры. На пожаре спасено 7 человек, из них 3 детей, - рассказали в областном управлении МЧС.

Причины пожара устанавливаются. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 19 человек.