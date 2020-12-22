Волейбольный клуб "Муром" набрал четыре очка, но не смог подняться в таблице

Волейбольный клуб "Муром" завершил этот год выездом в Казань, где он провел две игры с местным клубом "Академия-Казань".

Первый матч (перенесенная игра второго тура) получился для нашей команды отличным. Здорово полетевшая подача, хорошая атака, и красно-черные взяли первые два сета. Потом было поражение в третьей партии, но потом в четвертой партии, уступая по ходу 20:17, удалось вырвать победу. В команде высоко отметили дебют Никиты Венидиктова. Новый диагональный атаковал с результативностью в 62%, набрав в сумме 22 балла.

Вторая же игра получилась уже не такой яркой. Первая партия была проиграна в чистую. Потом вроде муромлянам удалось собраться и выиграть два следующих сета. Однако затем казанцы счет сравняли. Решающей в матче стала пятая партия. Догнать в определенный момент оторвавшихся казанцев уже не вышло.

В итоге "Муром" набрал четыре очка и остался на седьмой строчке в турнирной таблице. У команды с берегов Оки 10 очков в активе.