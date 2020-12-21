В Юрьев-Польском начальник отдела присвоила себе деньги работника, который был на больничном

В ноябре этого года в полицию обратился 34-летний житель одного из сел района, который сообщил, что не получил полагавшиеся ему выплаты по листу временной нетрудоспособности. Мужчина пояснил, что деньги в организацию, в которой он работает, поступили, однако ему переданы не были.

По данным УМВД по Владимирской области, полицейские по результатам проверки установили, что начальник отдела, в котором работает потерпевший, забрала себе 15 тысяч рублей - как раз их и должен был получить мужчина. Свою вину 43-летняя жительница признала. В отношении нее возбуждено уголовное дело за присвоение денежных средств.