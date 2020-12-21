Во Владимире в 2021 году отремонтируют 11 участков дорог

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" во Владимире в 2021 году будет отремонтировано 11 участков дорог.
Ремонты запланированы на улицах:
- Нижняя Дуброва (от дома №22 до дома №52 к1),
- Дзержинского (от дома №13 до Октябрьского проспекта),
- Мира (от Октябрьского проспекта до улицы Горького),
- Красноармейская (от проспекта Строителей до улицы 9-го Января),
- Егорова (от улицы Добросельской до улицы Растопчина),
- Судогодское шоссе (от улицы Центральной до разворотного кольца),
- Октябрьский проспект,
- Суздальский проспект.
Кроме того, предстоит отремонтировать более 3 км автомобильной дороги Коммунар – Заклязьменский – Уварово – Бухолово и более 1,3 км автомобильной дороги М-7 «Волга» – посёлок Содышка. Наконец, одиннадцатым участком станет мост у ДДЮТ.
Напоним, что ранее "белый дом" перевел в бюджет города Владимира транш в 500 миллионов рублей для начала работ по Рпенскому проезду, запланированному на 2021 год.