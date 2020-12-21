Во Владимире в 2021 году отремонтируют 11 участков дорог

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" во Владимире в 2021 году будет отремонтировано 11 участков дорог.

Ремонты запланированы на улицах:

- Нижняя Дуброва (от дома №22 до дома №52 к1),

- Дзержинского (от дома №13 до Октябрьского проспекта),

- Мира (от Октябрьского проспекта до улицы Горького),

- Красноармейская (от проспекта Строителей до улицы 9-го Января),

- Егорова (от улицы Добросельской до улицы Растопчина),

- Судогодское шоссе (от улицы Центральной до разворотного кольца),

- Октябрьский проспект,

- Суздальский проспект.

Кроме того, предстоит отремонтировать более 3 км автомобильной дороги Коммунар – Заклязьменский – Уварово – Бухолово и более 1,3 км автомобильной дороги М-7 «Волга» – посёлок Содышка. Наконец, одиннадцатым участком станет мост у ДДЮТ.

Напоним, что ранее "белый дом" перевел в бюджет города Владимира транш в 500 миллионов рублей для начала работ по Рпенскому проезду, запланированному на 2021 год.