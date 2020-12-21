В новогоднюю ночь работу общественного транспорта во Владимире продлевать не будут

Пандемийный год не мог закончиться праздником. И по инициативе Роспотребнадзора по Владимирской области массовые гуляния во Владимирской области отменены. Ни 31 декабря, ни 1 января в городе Владимире не будет никаких мероприятий, где могли бы собраться толпы людей.

- Наша задача сейчас сделать все, чтобы снизить число массовых мероприятий и количество их участников, - сказал официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович.

По этой же причине впервые за достаточно долгое время не будут продлевать работу общественного транспорта в новогоднюю ночь. Как сказал Александр Карпилович, сделано это для того, чтобы "не провоцировать некоторых горожан на решение двинуться по не заминированному городу". В итоге, уже в районе 22-23 часов 31 декабря автобусы и троллейбусы прекратят свою работу.