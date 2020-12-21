Владимирцы могут пожаловаться на качество и оперативность уборки снега

Сотрудники «Центра управления городскими дорогами» каждый день убирают снег и наледь с дорог и тротуаров города Владимира. Сегодня на улицах областного центра работают 43 единицы техники и 72 сотрудника ручной снегоочистки. Рыхлый снег вывозится самосвалами на специально оборудованный полигон (снегосвалку).

- Нанесение песко-соляной смеси на улицах выполняется механизированным способом. Остановки транспорта, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам противогололедными материалами обрабатывают работники ручной снегоуборки, - сообщили в пресс-службе мэрии.

По вопросам уборки города Владимира жители могут звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.

За уборку дворовых территорий многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - их собственники или арендаторы.

Жаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно и круглосуточно.