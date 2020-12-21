Автобусы «Владимирпассажиртранса» загрязняли воздуха

Прокуратура города Владимира в ноябре провела проверку соблюдения организациями, осуществляющими пассажирские перевозки, требований законодательства об охране атмосферного воздуха. При помощи специального оборудования произведены замеры замеряли концентрацию вредных веществ в выхлопных газах двадцати пяти автобусов, выпущенных в рейс АО «Владимирпассажиртранс» для перевозки пассажиров. Как показала проверка, содержание вредных веществ в выхлопных газах пяти транспортных средств превышает предусмотренные законом пределы. В итоге начальник отдела безопасности движения АО «Владимирпассажиртранс» оштрафован за совершение административного правонарушения -выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах. Также в адрес директора АО «Владимирпассажиртранс» внесено представление. По результатам его рассмотрения на все автобусы, принадлежащие АО «Владимирпассажиртранс», установлены новые сажевые фильтры, проведен технический осмотр автобусов, произведен ремонт топливных насосов высокого давления и иной топливной аппаратуры автобусов, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.