Владимирский спортсмен одержал победу на Кубке мира по самбо

с 18 по 19 декабря в Москве на малой спортивной арене «Лужники» прошел 41-й Кубок мира по самбо среди мужчин, женщин и боевому самбо «Мемориал Анатолия Харлампиева».

В соревнованиях приняли участие порядка 300 спортсменов и представителей национальных федераций в составе делегаций из 15 стран мира: Белоруссии, Венесуэлы, Италии, Казахстана, Киргизии, Колумбии, Китая, Марокко, Мексики, Молдавии, России, Румынии, Сербии, Узбекистана и Франции.

В состав сборной команды России для участия в Кубке мира вошел представитель Владимирской школы самбо им. Е.В. Чичваркина, Мастер спорта России международного класса Антон Коновалов.

Уверенно одержав три победы, Антон завоевал золотую медаль в весовой категории до 90 кг.