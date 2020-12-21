На пожаре в Коврове спасли пожилую женщину

Поздно вечером 20 декабря в Коврове в квартире, расположенной в двухэтажном деревянном доме произошел пожар.

Для спасения людей и тушения пожара было сформировано звено газодымозащитной службы. Через окно спасатели проникли в квартиру, где находился очаг пожара.

- В квартире пожарные обнаружили хозяйку, которую вынесли и передали в руки медикам скорой помощи. Пожилая женщина госпитализирована с ожогами, в настоящее время ее жизни ничто не угрожает, - сообщили в областном управлении МЧС. - Пожар был ликвидирован на площади 1 кв.м. Сгорели постельные принадлежности.

По предварительной информации дознавателей, пожар мог произойти из-за электрической лампы, которая располагалась рядом с кроватью.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 5 единиц техники и 18 человек личного состава.