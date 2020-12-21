Во Владимире нижегородец напал на девочку-подростка

Двадцатидвухлетний житель Нижнего Новгорода попал во Владимир проездом в августе и днем на улице гость города напал на четырнадцатилетнюю девушку. Направив на нее травматический пистолет, угрожая убийством, парень потребовал отдать ему вещи и, продолжая угрожать оружием, попытался вырвать у нее рюкзак с учебниками, школьными принадлежностями и двухсот рублями. Спас девочку знакомый нижегородца – он заступился за подростка и нападавший сбежал. Его задержали сотрудники ДПС ГИБДД по пути из Владимира в Нижний Новгород. Вину неудавшийся разбойник не признал: он уверял, что на школьницу напал его приятель, с которым он оказался во Владимире. А он просто был рядом. Сейчас уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд. За разбой нижегородцу грозит до десяти лет лишения свободы.