Спортсмены Владимирской области завоевали путевки на Первенство и Чемпионат России по самбо

фото департамента физкультуры и спорта

С 17 по 21 декабря в Брянске состоялись Первенство и Чемпионат ЦФО по самбо среди юниоров и мужчин. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из 17 регионов.

В возрастной группе юниоров победителем стал Илья Будаш (г. Александров), тем самым завоевав путевку на Первенство России, которое состоится в феврале в Ханты-Мансийске. Третьи места заняли Сергей Вахрин Сергей (г. Александров) и Хазар Исаев (Владимир).

В возрастной группе мужчин третье место и путевку на Чемпионат России, который состоится в марте в Оренбурге, завоевал Мастер спорта Сергей Макаров (Владимир).