Житель Вязников попался с поддельными правами

Возбуждено уголовное дело по статье "использование заведомо поддельного официального документа".

Еще в октябре этого года сотрудники ГИБДД остановили на одной из улиц Вязников автомобиль «Ауди 80», за рулем которого сидел 32-летний местный житель. Мужчина предъявил полицейским права, вызвавшие сомнения в подлинности.

- Проверка документа по базам подтвердила, что водительское удостоверение с таким номером было выдано другому лицу, а сам водитель права управления транспортным средством не имеет, - сообщили в областном управлении МВД.

Водительское удостоверение изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила, что документ изготовлен не по технологии «Госзнака».

Мужчина признался, что несколько месяцев назад обучался в автошколе, но попытки сдать экзамены оказались безуспешными, после чего он решил купить поддельный документ в интернете.