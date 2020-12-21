Водителю автобуса, врезавшегося в грузовик в Гороховце, вынесли приговор

Гороховецким районным судом вынесен приговор жителю Республики Чувашия, который признан виновным в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Напомним, серьезная авария произошла на трассе М-7 в черте города Гороховца на светофоре в районе дома 23 по улице Московской ночью 2 марта этого года. Столкнулись микроавтобус «Мерседес Спринтер», которым управлял водитель из Чувашской Республики, и грузовой автомобиль «Мерседес», водителем которого был житель города Москвы. В результате аварии пострадали шестнадцать человек, один пассажир скончался на месте ДТП, двое оказались в тяжелом состоянии. Водитель большегруза не пострадал. Столкновение произошло по вине водителя микроавтобуса, который нарушил правила дорожного движения и врезался в зад остановившегося на светофоре большегрузного автомобиля. Суд назначил водителю микроавтобуса наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Отбывать срок он будет в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.