В Петушинском районе нашли нарушения на мусорном полигоне

Прокуратура Петушинского района вместе со специалистом Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской и Владимирской областям провела проверку деятельности АО «Полигон», осуществляющего размещение отходов производства и потребления на территории Центра по переработке и утилизации отходов, расположенного на территории Петушинского района. На территории полигона обнаружили отходы IV класса опасности (отработанных пневматических шин), в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации. Также на момент проверки отсутствовал мерный столб, который должен устанавливаться для контроля высоты отсыпаемого двухметрового слоя твердых бытовых отходов, на склоне рабочей карте имелись участки с неизолированными отходами. В адрес директора АО «Полигон» прокуратурой района внесено представление, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены. Кроме того, в отношении ответственного должностного лица вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении по статье «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления», которое находится на рассмотрении.