Мотоциклиста из Мурома по ошибке сбили полицейские

В Муромский городской суд поступило исковое заявление жителя Мурома к Министерству внутренних дел РФ о возмещении материального вреда и компенсации морального вреда. Как указал истец, этим летом он ехал на своем мотоцикле по одной из улиц города. Но во время движения увидел, что двигавшаяся ему на встречу служебная машина МО МВД России «Муромский» включила проблесковый маячок и, пересекая сплошную линию дорожной разметки, выехала на полосу встречного движения, по которой двигался мотоциклист, т остановилась на ней, перекрыв тем самым всю полосу движения. Поскольку совсем близко к мотоциклисту, то он не смог во время остановиться и врезался в данный автомобиль. Позже, как указал муромлянин в заявлении, он выяснил, что у полицейских была ориентировка на задержание другого мотоциклиста, подозреваемого в управлении мотоциклом в состоянии опьянения, но по ошибки они сбили его. В результате мотоциклист истцу получил травмы, которые повлекли за собой средний вред здоровью, а его мотоцикл получил механические повреждения. Компенсировать ущерб он пытается в суде.