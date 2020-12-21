Во Владимирском музее ложек появились ложки с изображением туалета

фото "Музея ложки"

В частной музее ложек - очередное пополнение. На этот раз коллекция Татьяны Пикуновой пополнилась необычными экспонатами - ложками с изображением туалетов в разных странах. Подарила их друг музея, коллекционер Елена Блохина.

Напомним, сейчас в музее представлено около трех тысяч ложек, а в коллекции Татьяны Пикуновой их больше 23 тысяч! Недавно в музее появился уникальный экспонат - самая маленькая ложка размером всего 2,2 миллиметра, сделанная из скорлупы грецкого ореха и помещенная в игольное ушко.

Также в музее есть ложки, посвященные Новому году и Рождеству. Они выполнены из серебра, олова, эмали, с изображением новогодних персонажей и библейских мотивов. Интересную коллекцию выпустила фирма «Харлей Дэвидсон», которая создала две серии ложек - «Моторы» и «Рождество». На этих ложках Санта Клаус едет на «Харлее».

Увидеть ложки можно по адресу: улица Октябрьская, 4 (ежедневно, с 11 до 18). Кстати, уже известен режим работы музея в праздники. 31 декабря и 1 января - выходные дни. Со 2 по 10 января музей будет работать по обычному расписанию. Запись и справки по телефону по тел. 8 (4922) 37-09-08, 8-920-623-58-88.