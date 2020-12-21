По улицам Владимира начал ездить «новогодний троллейбус»

Фото: пресс-служба администрации города Владимира

Сегодня утром - 21 декабря - в свой первый рейс по городу Владимиру отправился «новогодний троллейбус». Традицию выпускать на городские общественные маршруты автобусы и троллейбусы с новогодней символикой придумали в муниципальном АО «Владимирпассажиртранс» еще 7 лет назад. В канун 2021 года праздничный троллейбус поехал по «кольцевому» маршруту № 8.

- Новогодний экипаж соответствует своей необычной машине: водитель надел шапку Деда Мороза, кондуктор - наряд Снегурочки, - сообщили в пресс-службе мэрии Владимира.