На пожаре во Владимире спасли 10 человек

фото ГУ МЧС по Владимирской области

21 декабря в 6.50 в многоквартирном доме на улице Юбилейная во Владимире произошел пожар. Загорелась квартира на шестом этаже.

- Для спасения людей и тушения пожара были сформированы 2 звена газодымозащитной службы. Из-за пожара верхние этажи оказались сильно задымлены, дым буквально заблокировал людей в их квартирах, - рассказали в областном управлении МЧС.

Спасатели вывели из квартир и спасли 10 человек, еще 2 были эвакуированы. Параллельно шло тушения пожара. В квартире, где произошел пожар, нашли погибшую пенсионерку. В результате пожара сгорела комната на площади 12 кв.м.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии. По предварительным данным, погибшая была инвалидом, самостоятельно передвигаться не могла. Пожар в квартире обнаружила сиделкой, которая утром пришла к пенсионерке.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 8 единиц техники и 23 человека.