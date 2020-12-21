За год во Владимире снесли 960 незаконно установленных гаражей

В 2020 году в Ленинском районе было демонтировано 95 незаконно установленных гаражей. В Октябрьском районе за этот же период - 89 гаражей, во Фрунзенском районе - 590.

Несмотря на это, во Владимире еще много таких заброшенных конструкций. В Ленинском районе осталось снести 70 гаражей, в Октябрьском — 482 гаража, во Фрунзенском — 1895. Всего в городе - 2447 незаконно установленных гаражей. Работы по их демонтажу будут продолжены и в 2021 году.

- Эти как правило заброшенные конструкции не только портят облик города, но часто не используются владельцами по прямому назначению. В лучшем случае, старые гаражи превращаются в хранилище вещей. В худшем - привлекают асоциальных людей. Кроме того, нелегальные гаражи, расположенные на муниципальной земле, препятствуют благоустройству дворовых и общественных территорий, прокладке новых дорог, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Именно после демонтажа нелегальных конструкций в Октябрьском районе был благоустроен Соловьиный пруд, во Фрунзенском - пруд на улице Комиссарова, в Ленинском — территория, прилегающая к новому Ледовому дворцу «Владимир».

В соответствии с действующим законодательством, если владелец не имеет договора аренды земельного участка для размещения, то гараж является самовольной постройкой и подлежит сносу за счет средств владельца. Если собственник незаконно установленного гаража отказывается вывезти его добровольно, гараж сносится в принудительном порядке. При этом расходы на демонтаж и транспортировку также возлагаются на владельца.