Во Владимире утвердили список мест, где можно запускать фейерверки

Во Владимире установлены официальные места, где жители могут использовать пиротехнику. В городе всего четыре разрешенных площадки: В Ленинском районе это поле за гипермаркетом «Лента», в Октябрьском - район затона (пляж) на Клязьме и территория стадиона «Прометей» в парке культуры и отдыха «Загородный», во Фрунзенском - поле за перекрестком улиц Куйбышева и Безыменского.

В других местах использование пиротехнических изделий запрещено. Управление гражданской защиты города Владимира рекомендует использовать пиротехнику только после ознакомления с мерами безопасности и в местах, установленных для ее применения.

Запрещается покупать изделия на улице, стихийных рынках, не имеющих сертификата соответствия, использовать пиротехнику с истекшим сроком годности и с видимыми повреждениями, применять пиротехнику при ветре более 5 м/с, жечь салюты в помещениях, у железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной передачи, на крышах, балконах, разбирать или переделывать пиротехнические изделия, допускать детей к пользованию.

В случае необходимости вызывайте:

- пожарных и спасателей - «01»/«101»

- скорую медицинскую помощь -«03»/«103».

Единый номер вызова экстренных оперативных служб - «112».