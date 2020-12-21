Общественники предлагают открыть во Владимире аллею космонавтов

Общественный совет города Владимира обратился к главе города Андрею Шохину с предложением увековечить память Юрия Гагарина во Владимире — открыть на базе парка патриотов аллею космонавтов с бюстами Гагарина, Леонова и Кубасова, а также рассмотреть вопрос об установке памятника на новом общественном пространстве у гостиницы «Владимир», куда в 1963 году приезжал Юрий Гагарин.

Кроме того, общественники направили обращения в адрес правительства РФ, госкорпорации «Роскосмос» и губернатора Владимира Сипягина с просьбой оказать помощь в восстановлении мемориала на месте гибели Гагарина и Серегина в Киржачском районе. Он был открыт в 1975 году и сегодня находится в удручающем состоянии: реконструкция не завершена, домик летчиков сгорел вместе с экспонатами, а в бюджете Киржачского района нет средств на завершение работ.