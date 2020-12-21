Три ночи в суздальском коттедже в новогодние праздники обойдут в 28 тысяч рублей

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяви, что число бронирований коттеджей на новогодние праздники увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом.

Так бронирование коттеджей в Башкирии (Банное) значительно выросло и теперь находится на 2 месте, против 17-го в прошлом году. А вот города Карелии уступили свои позиции и больше не входят в топ -5 направлений. Зато туда попала Красная поляна, с ростом числа броней на 300%.

Средняя стоимость ночи в среднем выросла на 35%. Но, несмотря на подорожание стоимости ночи, самые дорогие направления очень популярны.

Самый дорогой отдых в коттеджах Красной Поляны, Московской области и Шерегеше а, самый дешевый в Крыму, Суздале и Ленинградской области.

Топ-10 популярных направлений по бронированию коттеджей на НГ: Ялта- 36 тыс /6 ночей, Банное - 37 тыс/3 ночи, Шерегеш - 70 тыс/4 ночи, Суздаль - 28 тыс/3 ночи, Красная Поляна - 260 тыс/5 ночей, Егорьевск - 73 тыс/2 ночи, Осташков - 42 тыс/4 ночи, Петрозаводск - 32 тыс/3 ночи, Олонец - 17 тыс/3 ночи, Лахденпохья - 30 тыс/4 ночи