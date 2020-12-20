Во владимирской мэрии для экономии бюджета упразднили две руководящие должности

В "Оранжевом доме" состоялось рассмотрение обновленной структуры администрации города Владимира.

Напомним, Совет народных депутатов областного центра внес изменения в Устав муниципального образования города, после чего изменился порядок формирования и полномочия органов местного самоуправления.

В частности, новым Уставом установлено, что городскую администрацию на принципах единоначалия должен возглавлять глава города, поэтому должность главы администрации из структуры мэрии исключат.

На обсуждении также инициировали упразднение должности заместителя главы администрации города - руководителя аппарата.

В мэрии убеждены, что исключение из структуры двух руководящих должностей позволит существенную сэкономить средства городского бюджета.