Для любителей зимнего спорта во Владимире готовят 13 хоккейных площадок и 3 катка

Для любителей активного зимнего отдыха, которые не хотят уезжать далеко от дома, во Владимире откроют хоккейные площадки и катки.

Площадки для хоккея расположены по 13 адресам: в микрорайонах Энергетик, Юрьевец, Оргтруд, Лесной, а также на улицах Верхняя Дуброва, в районе дома 21, проспект Ленина, 43 и 24, улица Диктора Левитана, 3в., улица Кирова, 8а, улица Растопчина, 49, улица Белоконской, 10 и проспект Строителей, 46. Также площадка для хоккея есть на стадионе «Юность» по улице Егорова, 10а.

Кроме того, провести время можно будет на 3 катках. Уже сейчас ежедневно с 8:00 до 22:00 в Центральном парке культуры и отдыха работает каток «Молодежный», а на бульваре имени Пушкина открыли «Реторокаток», который будни он открыт с 16:00 до 22:00, в выходные - с 10:00 до 22:00 (технический перерыв с 16:00 до 17:00).

Еще в новогодние праздники откроют каток на стадионе «Лыбедь». До 10 января включительно он будет работать с 11:00 до 21:00 (технический перерыв с 15:00 до 17:00), после 10 января он перейдет на работу в выходные дни по аналогичному графику.