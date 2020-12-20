В следующем году во Владимире благоустроят 23 двора

В 2021 году в областном центре в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 23 дворовые территории.

В Ленинском районе благоустроят дворы домов №5-а по ул. Михалькова, №5 по ул. Чапаева, №39 по ул. Диктора Левитана, №26 по ул. Нижняя Дуброва, №18-б по ул. Верхняя Дуброва. В Октябрьском районе будет проведено благоустройство дворов домов №43-в по ул. Балакирева, №137 по ул. Лакина, №12 по ул. Тракторной, №44 по Октябрьскому проспекту, №38 по ул. Горького, №12 по ул. Кирова, №30 по ул. Михайловской, №16 по ул. Фейгина, №49 по ул. Мира, №№1 и 3-а по Судогодскому шоссе. Во Фрунзенском районе будут благоустроены дворы домов №№4 и 4-а по ул. Усти-на-Лабе, №37 по ул. Лермонтова, №6 по Северному проезду, №9 по ул. Комиссарова, №38 по ул.Юбилейной и №47 по ул. Растопчина.

На эти цели из городского бюджета направят больше 36 миллионов рублей, а также средства жителей на условиях софинансирование — 3 процента от стоимости работ, это чуть более 1 миллиона руб.