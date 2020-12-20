Кольчугинский предприниматель заплатит 260 тысяч за продажу "паленого" алкоголя

Прокуратура Владимирской области провела проверку соблюдения законодательства об обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в отношении кольчугинского бизнесмена. Горячительными напитками он торговал в районном магазине.

После проверки выяснилось, что реализует предприниматель "паленку" - без документов, подтверждающих легальность алкогольной продукции, лицензии на ее оборот.

Теперь по решению суда, ему придется выплатить административные штрафы в размере 250 и 10 тысяч рублей. Поддельный алкоголь у предпринимателя изъяли, суд постановил направить его на уничтожение.