Во Владимире за отсутствие маски оштрафовали водителей общественного транспорта

Во Владимире продолжаются ежедневные рейды по выявлению нарушителей "масочного" режима в связи с коронавирусными ограничениями. В том числе, проверяют общественный транспорт. Причем, смотрят не только на пассажиров, но и на водителей и кондукторов. Если с пассажирами в основном проводят беседы о правилах безопасности в период пандемии, то на сотрудников транспортных компаний, которые пренебрегают безопасностью владимирцев в автобусах и троллейбусах, выписывают штрафы.

За несоблюдение «масочного режима» подготовлено четыре материала на водителей общественного транспорта, сообщает мэрия. Они уже переданы на рассмотрение в городское УМВД и в региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала декабря представителями отдела транспорта и связи администрации города совместно с полицией проверено 813 единиц подвижного состава.