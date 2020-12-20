Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Во Владимире за отсутствие маски оштрафовали водителей общественного транспорта

За несоблюдение «масочного режима» подготовлено четыре материала
Алена Смирнова
КомментироватьОставить комментарий

Во Владимире продолжаются ежедневные рейды по выявлению нарушителей "масочного" режима в связи с коронавирусными ограничениями. В том числе, проверяют общественный транспорт. Причем, смотрят не только на пассажиров, но и на водителей и кондукторов. Если с пассажирами в основном проводят беседы о правилах безопасности в период пандемии, то на сотрудников транспортных компаний, которые пренебрегают безопасностью владимирцев в автобусах и троллейбусах, выписывают штрафы.

За несоблюдение «масочного режима» подготовлено четыре материала на водителей общественного транспорта, сообщает мэрия. Они уже переданы на рассмотрение в городское УМВД и в региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала декабря представителями отдела транспорта и связи администрации города совместно с полицией проверено 813 единиц подвижного состава.