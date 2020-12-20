Ковров признали самым патриотичным городом региона

Во Владимирской области подвели итоги конкурса среди муниципальных образований по проведению мероприятий в Год памяти и славы, связанных с патриотическим воспитанием населения.

Всего на конкурс завились 16 территорий. По итогу соревнования лучшим признали город Ковров. Второе место присудили Судогодскому району, третье место - округу Муром. Призеры получат комплекты лазертаг-оборудования.

Специальными призами областного конкурса отметили Вязниковский и Ковровский районы - им подарят интерактивный лазерный стрелковый тренажер-тир.