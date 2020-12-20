Жителей Владимирской области просят помочь в поисках пропавшего 48-летнего мужчины

фото Поисковый отряд "Лиза Алерт Владимирской области
Фото: материалы пресс-служб
Поисковый отряд "Лиза Алерт Владимирской области просит жителей региона помочь в поисках пропавшего 48-летнего Гладилкина Виталия Ивановича из поселка Вольгинский Петушинского района Владимирская обл.
С 15 декабря его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 183 сантиметра, плотного телосложения, волосы русые, глаза карие.
Был одет: предположительно темно-синий пуховик, серая кофта, темно-синие джинсы, темно-синие кроссовки, черно-белая шапка.
Инфорг: Мария Лебедь 89253111880
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