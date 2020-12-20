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Жителей Владимирской области просят помочь в поисках пропавшего 48-летнего мужчины

С 15 декабря его местонахождение неизвестно
Алена Смирнова
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фото Поисковый отряд "Лиза Алерт Владимирской области

фото Поисковый отряд "Лиза Алерт Владимирской области

Фото: материалы пресс-служб

Поисковый отряд "Лиза Алерт Владимирской области просит жителей региона помочь в поисках пропавшего 48-летнего Гладилкина Виталия Ивановича из поселка Вольгинский Петушинского района Владимирская обл.

С 15 декабря его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 183 сантиметра, плотного телосложения, волосы русые, глаза карие.

Был одет: предположительно темно-синий пуховик, серая кофта, темно-синие джинсы, темно-синие кроссовки, черно-белая шапка.

Инфорг: Мария Лебедь 89253111880

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