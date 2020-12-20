Активная владимирская молодежь сможет получить премию от мэрии

В администрации города Владимира учредили ежегодную премию активной молодежи областного центра. Она нацелена на поощрение и поддержку инициатив, а также стимулирование общественной деятельности среди среди молодых людей.

Участвовать в конкурсе на соискание премии могут владимирцы в возрасте от 16 до 30 лет в номинациях: «Здоровое поколение» - за реализацию проектов, программ, мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, популяризации спорта, профилактике асоциальных явлений в среде; «Дорогою добра» - за воплощение в жизнь замыслов в сфере добровольчества; «Молодежное самоуправление» - за реализацию проектов по формированию активной гражданской позиции, правовой и политической культуры молодежи; «Первая полоса» - за проекты в сфере журналистики; «Творческий полет» - за реализацию инициатив по развитию молодежного творчества; «Гражданин России» - за реализацию проектов, программ, мероприятий по патриотическому воспитанию.

Как уточняет мэрия, премию будут вручать в декабре, она будет присуждаться 25 лауреатам конкурса. Размер единовременного поощрения - около 5 тысяч руб.