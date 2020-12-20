На владимирские дороги выехали автобусы, подаренные Правительством Москвы

Первые московские автобусы марки «ЛиАЗ», которые на безвозмездной основе передали в муниципальную собственность областного центра, выехали на городские маршруты. На данный момент их всего 8 из 50, что получил наш город. Остальные автобусы пока проходят техническое обслуживание и юридическое оформление.

Весь полученный от Правительства Москвы транспорт числится на балансе компании «Владимирпассажиртранс». Уточним, перевозчик обслуживает все троллейбусные маршруты, а также автобусные маршруты №№ 2, 4С, 10С и 24С.