В Суздальском районе машина съехала в кювет

фото ГУ МЧС по Владимирской области

В 00.13 20 декабря, сообщает пресс-служба регионального МЧС, в Главное управление оперативного ведомства поступило сообщение о ДТП на 263 километре автодороги Р-132 у села Павловское Суздальского района.

На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, Аварийно-спасательная служба, скорая медицинская помощь, ГИБДД.

В результате ДТП в кювет съехал автомобиль "Хендай". В аварии пострадал один человек. Его зажало покореженным металом, сотрудникам МЧС пришлось его деблокировать.

Всего привлекалось 12 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека личного состава, 1 единица техники.